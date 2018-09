Oud-topman Polare krijgt drie ton vertrekpremie

De vertrekpremie stamt nog uit de tijd van het faillisement van de Selexyz-boekwinkels, een van de ketens waaruit Polare is ontstaan.

In 2011 kwam de keten van Selexyz-boekwinkels in de problemen, waarna Van der Lely werd geschorst. Selexyz ging zes maanden later failliet, waarna het werd doorverkocht aan investeerder ProCures. Die voegde Selexyz samen met De Slegte-boekwinkels tot Polare.

Van der Lely bleef echter op de loonlijst staan van Polare, in plaats van bij de failliete hloding. Daarom moest hij via de rechter ontslagen worden, waarbij een afkoopsom van €90.000 moest worden betaald. Ook moest het salaris van €18.000 de ex-directeur worden betaald, waarmee de totale vertrekpremie op €324.000 komt.

De Amsterdamse rechter stond niet open voor het verweer dat Van der Lely verantwoordelijk was voor het faillissement van Selexyz. De rechter temperde wel de afkoopsom vanwege de problemen waar Polare nu mee kampt.