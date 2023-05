Onderzoek naar steekpartij binnen gezin Etten-Leur gesloten

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zegt dat alle openstaande scenario's zijn onderzocht en dat het meest reële scenario is dat de man zijn vrouw en kind heeft neergestoken, alvorens zichzelf van het leven te beroven. Daarmee is het dossier strafrechtelijk gesloten, bevestigt het OM berichtgeving van BN DeStem.

De man werd vrijdagochtend rond 05.00 uur dood aangetroffen buiten de woning aan de Leurse Dijk in de Brabantse plaats. Binnen vonden agenten een zwaargewond meisje en een vrouw. Het meisje is in de nacht van vrijdag op zaterdag aan haar verwondingen overleden. Haar moeder is buiten levensgevaar.

Voor zover de politie weet, was het gezin niet bekend bij hulpinstanties, justitie of politie.