’Vier zwaargewonden door crash Nederlands busje in Duitsland’

GOCH - Een busje met Nederlanders is donderdagochtend rond 7 uur gecrasht op de A57 in de Duitse plaats Goch, net over de grens bij Nijmegen. Zowel de chauffeur als drie inzittenden (twee van 40 en één van 44 jaar) raakten zwaargewond.