Bijenkorf stopt met versturen van folders

In totaal zal het winkelbedrijf 10 miljoen stuks drukwerk per jaar minder versturen. In plaats van de brieven en folders gaat de winkelketen de klanten veel actiever benaderen via e-mail, apps, sociale media en de website.

De populaire boekjes voor de Maffe Marathon en de Drie Dwaze Dagen blijven bestaan. Het De Bijenkorf Magazine, dat twee keer per jaar in grote oplages werd gedrukt, sneuvelt. In plaats daarvan wordt Inspiration Magazine voortaan vier in plaats van drie keer uitgegeven.

Net als veel andere winkelketens is De Bijenkorf al langer bezig minder papier te versturen maar de klant direct te benaderen via elektronische media. In 2013 werden ook al miljoenen stuks drukwerk minder verstuurd. Daar komt dit jaar een krimp van 10 miljoen stuks bij. De belangstelling van de Nederlanders voor koopjes bij het chique warenhuis blijft heel groot: de Drie Dwaze Dagen-boekjes werden in 2013 3,7 miljoen keer online bekeken. Dat aantal komt bovenop de papieren boekjes die door miljoenen gezinnen worden uitgeplozen.