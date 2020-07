’Weggestuurde wethouder vroeg ambtenaren naar baan voor vriend’

Dat meldt Omroep Gelderland op basis van via een WOB-verzoek ontvangen WhatsApp-gesprekken.

Wethouder Willemien Vreugdenhil moest mei dit jaar opstappen omdat ze zich had bemoeid met de carrière van haar partner. Wat er precies gezegd was, bleef onduidelijk, maar dankzij het WOB-verzoek heeft de regionale omroep nu de WhatsApp-gesprekken ontvangen.

In de berichtjes is onder meer te lezen dat Vreugdenhil specifieke suggesties doet voor een andere baan voor haar partner. "Een mooi handelingsperspectief als manager bij de oddv (Omgevingsdienst de Vallei, red.) of andere gelieerde organisatie zou misschien helpen als zijn relatie met mij toch ervaren wordt als een probleem", stelt ze voor aan concerndirecteur Marieke Seip.