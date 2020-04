Nederlander lost ’helse’ puzzel inlichtingendienst op

Ook de Nederlandse AIVD heeft een eigen jaarlijkse puzzel. Die van België is door een Nederlander gekraakt. Ⓒ AIVD

BRUSSEL - Een Nederlander heeft de eindejaarspuzzel van de inlichtingendienst van het Belgische leger opgelost. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) daagde de Belgische bevolking in november uit 43 „helse raadsels” in minder dan twee maanden op te lossen, maar het was Ruben Hofsink uit Nederland die de klus klaarde.