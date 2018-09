Primark wil panden Bijenkorf overnemen

Met de eigenaren van de panden, IEF Capital en Syntrus Achmea Real Estate & Finance, is inmiddels overeenstemming bereikt. De nieuwe Primarkwinkels zullen 740 banen creëren. Een woordvoerder van Primark gaf aan dat werknemers van de Bijenkorf „natuurlijk” kunnen solliciteren. „Wij kunnen altijd goed gekwalificeerd en kundig personeel gebruiken”.

Primark heeft momenteel vier winkels in Nederland, in Rotterdam, Hoofddorp, Zaandam en Almere. Er werken 1186 mensen. Naast de nieuwe Primarkwinkels in Arnhem en Enschede heeft het concern er nog zes in de pijplijn. Daarmee zullen in totaal 1990 banen gerealiseerd worden.

In de herfst van 2013 zal Primark winkels openen in Zoetermeer en Eindhoven, in de zomer van 2014 volgen Nijmegen en Venlo. Een Primarkwinkel in Den Haag opent in de herfst van 2014 terwijl Heerlen in de lente van 2015 volgt.