Uitslaande brand bij bouwbedrijf Amsterdam

Het vuur werd even voor half drie ontdekt. Er was toen niemand in het pand. Ruim drie kwartier later waren brandweerlieden begonnen met nablussen.

De bewoners van een paar appartementen direct naast het kantoorpand moesten hun huis uit. Dat was volgens de brandweer uit voorzorg. De twee gebouwen staan pal naast elkaar, er zit alleen een steegje tussen.

De oorzaak is onbekend, maar de brandweer liet weten dat de politie een onderzoek instelt. Het kantoorpand staat aan de Schakelstraat, op bedrijventerrein Sloterdijk.