Moeder valt doodrijder kinderen aan in rechtbank

Brittany Ingle verloor haar dochter (9) en tweeling zoons (6) bij het dodelijke ongeluk. De kinderen werden vorig jaar oktober samen met een 11-jarige jongen aangereden door Alyssa Shepherd, toen zij de weg overstaken om naar school te gaan.

Toen Shepherd werd aangehouden, zie ze dat ze niet doorhad dat ze richting een schoolbus reed - ondanks het geactiveerde stopteken en de knipperende lichten van het voertuig.

De familie van de overleden kinderen pleitte voor een hoge straf. Toen de rouwende moeder de uitspraak van vier jaar hoorde, liep zij richting de dader en sloeg zij haar in het gezicht. Ze werd in de boeien geslagen, maar mocht niet veel later weer gaan.