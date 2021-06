Omtzigt: grote partijdonoren hadden belang bij Hoekstra’s plannen

„Voor hier is het misschien voldoende om op te merken dat bijna 1 miljoen van het campagnebudget van 3 sponsoren lijkt te komen. En die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen zoals die in Wopke’s New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt. Daar heb ik moeite mee. En het maakt het CDA kwetsbaar.” De memo is in het bezit van De Limburger en De Telegraaf.

Omtzigt treedt de kwestie volgens zijn relaas tegemoet zoals hij dat ook als Kamerlid doet: hij eist opheldering en vraagt door totdat de onderste steen boven is. „Grote donoren moeten aangemeld worden bij BZK (het ministerie van Binnenlandse Zaken,red) maar ik heb deze drie sponsoren niet in het overzicht gezien dat ingeleverd is voor de verkiezingen. Als ze vlak voor de verkiezingen gedoneerd hebben, kunnen ze in het overzicht gezet worden dat volgend jaar openbaar wordt.”

Voorzitter Hans van der Wind van de fondsenwervingscommissie wil nu niet reageren op de suggesties van Omtzigt over de sponsoren. Hij verwijst naar interim-partijvoorzitter Marnix van Rij. Die gaat niet in op de suggestie van Omtzigt van commerciële beïnvloeding, waarbij de sponsoren kennelijk uit waren op minister Wopke Hoekstra (Financiën) als partijleider.

Hoekstra, de gedoodverfde favoriet, bedankte voor het lijsttrekkerschap. Nadat Hugo de Jonge met een miniem verschil op Omtzigt de lijsttrekkersverkiezing had gewonnen, haakte hij later alsnog af; hij kon het partijleiderschap in een verkiezingscampagne niet combineren met zijn ministerschap van Volksgezondheid middenin de coronacrisis. Volgens Omtzigt had hij met partijvoorzitter Rutger de afspraak dat hij lijsttrekker zou worden mocht De Jonge afhaken. In plaats daarvan werd een beroep gedaan op Hoekstra, die de tweede keer wel instemde.