Geen hap door mijn keel

We gaan vandaag een rustdag nemen, want het heeft van ons ook heel wat gevergd. We gaan lekker naar Croco Beach.

Dit is echt genieten, de geweldige zee, een hapje en een drankje en nog even met onze Oranje-vrienden napraten over de wedstrijd en de dagen die gaan volgen en wie wat gaat doen. Wij besluiten de komende drie dagen het rustig aan te doen en lekker van al het goede van Fortaleza te gaan genieten.

Dinsdag, dag 23: Ik begin nu de dagen toch wel wat kwijt te raken, want ik denk steeds dat het woensdag is.

Vandaag gaan we de kaartjes ophalen bij het Congrescentrum. We gaan met de taxi en vragen hem meteen daar te wachten om ons terug te brengen, want je zit daar in de middle of no where. Buiten staat een Braziliaanse filmploeg om een reportage over de aankomende wedstrijd Brazilië-Columbia te maken. We praten een tijdje met de verslaggever, die we later op de Braziliaanse televisie terug zien. Hij vindt Arjen Robben de beste voetballer van het toernooi tot nu toe.

Eenmaal de kaarten in ons bezit, gaan we terug naar het hotel. We zitten trouwens in de eerste ring links achter het doel ter hoogte vanaf de cornervlag op de tweede rij, dus grote kans dat we weer in beeld komen.

We kijken ook nog even voor vluchten naar Iguazu waar schitterende watervallen zijn, maar tot onze grote schrik zijn er in de dagen dat wij kunnen geen beschikbare stoelen meer.

De vluchten naar Sao Paulo en Rio zijn ook nog maar heel beperkt, dus wij nemen geen risico meer en boeken de vluchten ervan uitgaande dat Nederland van Costa Rica wint. Dat is het Nederlands elftal ons nu echt wel verschuldigd. Maar balen doe ik zeker en niet zo'n beetje.

Na alles geboekt te hebben gaan we naar een restaurant, terwijl we lopen, komen we onderweg echt knoerten van kakkerlakken tegen, bah. Ook zie je hier veel mensen gewoon op straat slapen zonder enig bezit.

Terwijl we zitten te eten komen er bedelaars om eten vragen en diep in mijn hart zeg ik schuif aan en eet lekker mee, maar dat zal de eigenaar van het restaurant niet op prijs stellen. Gisteren hadden we onderling al hier een gesprek over hoe oneerlijk het verdeeld is als je hier het verschil tussen arm en rijk ziet. Als de rijken nou wat meer aan de armen zouden denken… Maar zij stappen er zo makkelijk over heen. Wat zitten mensen toch raar in elkaar.

Tussen de grote soms luxe hotels staan ook nog bouwvallen, soms zonder ramen of dak en daar wonen gewoon mensen. Ik heb echt moeite om niets te geven, maar ik kan het ook niet oplossen en in Nederland is er ook armoede, maar toch anders als hier.

Het was weer eens een dag met veel contrasten en ik moet het even laten bezinken.

Woensdag, dag 24: Ons laatste dagje Fortaleza is bijna aangebroken, want morgen vliegen we naar Salvador, dus nog 1 dagje strand.

Het zag er even naar uit dat dat het niet zou worden, want vanmorgen om 5.00 uur regende het en er stond veel wind, maar nu is het weer warm, schijnt de zon en er staat een lekkere wind.

Op het strand was het echt genieten van de zon, zee, wind, drinken uit een kokosnoot en als klap op de vuurpijl hebben Peter en ik een heerlijke massage genomen. Voor 10 euro per persoon werden we ieder een uur gemasseerd. Wat een luxe.

Toch met wat pijn in ons hart afscheid van Croco Beach genomen, een stukje paradijs op aarde.

Donderdag, dag 25: Vandaag weer terug naar de Pousada bij Salavador waar ons avontuur begon. Ineens beseffen we dat we al ruim drie weken onderweg zijn en nog twaalf dagen te gaan hebben.

Na ons ontbijt zijn we met de taxi naar de luchthaven gegaan en daar verliep alles voorspoedig. Op de luchthaven is er een vrouwtje van toerisme die mij wat vragen stelt over hoe en wat ik vind van Brazilië.

In het vliegtuig hadden we een leuk gesprek met een Braziliaanse jongen die advocaat is en eigenlijk in Den Haag verder wil studeren voor internationaal recht. Hij vertelt me veel over hoe Brazilië in de laatste tien jaar is verbeterd als we het hebben over het verschil tussen arm en rijk. Zoals hij het uitlegt, krijg ik een iets beter idee dan waar ik mee liep en niet uit mijn hoofd kon zetten. Dat wil niet zeggen dat ik het nog steeds vreselijk vind wat ik hier soms zie.

In Salvador aangekomen wordt Peter door iemand geïnterviewd die meer wil weten of we tevreden zijn over de organisatie terwijl we op de taxi wachten. Duidelijk is wel dat de Nederlanders hier wel geliefd zijn, mensen houden ondanks de taalbarrière graag een praatje met je.

Bij de Pousada aangekomen worden we door de eigenaren met open armen ontvangen en wordt er meteen koffie voor ons gezet.

Na de koffie willen we naar het restaurant waar we de eerste keer hebben gegeten, we willen een taxi bestellen, maar Christiano brengt ons persoonlijk weg en zegt dat als we klaar zijn hij ons weer komt halen.

Bij het restaurant staat de serveerster ons op te wachten, ze ziet ons en we krijgen een dikke knuffel. Wederom hebben we heerlijk gegeten. Morgen de wedstrijd van Brazilië- Columbia kijken in een strand tentje verder op samen met meer Brazilianen.

Vrijdag, dag 26: De zon schijnt ook in Lauro de Freitas. Het is waarschijnlijk de laatste mooie zonnige da, dus we blijven vandaag bij onze Pousada, want we willen in de namiddag de wedstrijd Brazilië-Columbia zien in een strandtent twee kilometer verderop en daar meteen wat gaan eten.

Rond 4 uur komen we bij de strandtent aan en wordt wel weer even gekeken naar onze shirts, waar voorop Brazilië staat en achter op Holland. Stiekem zijn we voor Columbia, maar dat kunnen we daar niet laten merken, dus steken af en toe onze duim maar omhoog. We zijn wel van mening als we de wedstrijd analyseren dat de Brazilianen weer geholpen zijn door de scheidsrechter. Morgen gaan wij ons eigen spel spelen en ik hoop dat ik kan ontbijten morgen, want dat lukt meestal niet op de wedstrijddagen.

Saskia van Rozendaal zit nog 2 weken in Brazilië. De komende tijd zal ze voor VROUW een blog bijhouden.