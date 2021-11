Limburg herstelt van het wassende water: ’gaten van zestien meter diep’

Natuurlijk, de gevolgen van de overstromingen waren, vooral voor een deel van de bevolking in Limburg, een regelrechte ramp. Complete huisraden spoelden weg en zorgden voor enorme schade aan woningen. Maar ook de op en rond het water is de schade groot. Rijkswaterstaat inventariseerde 2.700 schadegevallen. De schade varieert van verdwenen scheepvaartborden, weggeslagen oeverbestorting tot beschadigde duikers en erosiekuilen in de rivierbodem.

Momenteel wordt gewerkt aan herstel van weggeslagen oevers, herstel van bestrating en hekwerken. Ook beschadigde vistrappen, kapotte duikers en het opruimen van afval dat tegen stuwen aan is gespoeld.

Erosiekuil

Een dergelijke erosiekuil waar Rijkswaterstaat nu druk mee is, ligt bij het piepkleine gehuchtje Maasband in Limburg. Daar wordt hard gewerkt om een uitgesleten kuil in de Maasbodem van maar liefst acht meter diep op te vullen. „En verderop zit nog eens een gat van zestien meter diep. Die moeten opgevuld worden, want anders kan een deel van de oever weg slaan en uiteindelijk zelfs een deel van de kade hier. In de oever liggen leidingen die dan vernield kunnen worden en bij de kade staan huizen en lopen wegen”, zegt Renske Hamming van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. „Het is een arbeidsintensieve klus, want er moeten vele honderden vrachtwagens een mengsel van grind en zand aanvoeren. Daarvoor hebben we een speciale tijdelijke weg moeten aanleggen.”

Volgens Hamming is het werk geen kwestie van achterstallig of regulier onderhoud. „Nee, de Maas heeft zo enorm hoog gestaan met tot gevolg grote druk en stroomsnelheid. Daardoor zijn die gaten geslagen. Die ontstaan normaal ook wel, maar niet zo extreem. We leggen op het bovenste deel een extra zware laag, zodat bij een volgende keer alles wat steviger is. Maar erosie hoort bij een rivier, dus het kan goed dan weer elders kritiek worden. Dat is nou eenmaal niet te voorspellen. Het enige dat we zeker weten is dat nu voor de veiligheid op deze plaatsen ingegrepen moet worden.”

Tientallen miljoenen

Rijkswaterstaat raamt het totale kostenplaatje op enkele tientallen miljoenen. Het hoofddoel van deze acties is de waterweg weer in veilige staat terug te brengen. Hamming: „De noodzaak van het herstel varieerde van ’spoed’ tot ’meenemen bij een volgende onderhoudsbeurt.”

Maas Clean Up nam een groot deel van de opruimwerkzaamheden voor zijn rekening. Met 10.650 vrijwilligers organiseerden zij meer dan 260 acties langs zo’n 90 kilometer maasoever en beken. Daarbij werd circa 240.000 kilo afval verzameld. Een ander bedrijf dat specifiek langs de Maas opruimde, heeft momenteel al 170 ton afval weggewerkt.