Meerdere doden door tornado in zuidoosten VS

Meteorologen hadden gewaarschuwd voor levensbedreigende tornado’s. Volgens The Washington Post raasde één „grote en vernietigende” tornado over een afstand van bijna 100 kilometer van Alabama naar Georgia. Of dit ook de tornado is die fataal bleek, is niet duidelijk.

In de stad Selma in Alabama is op beelden vanuit de lucht grootschalige vernieling te zien. De autoriteiten waarschuwen dat elektriciteitskabels naar beneden zijn gekomen en bomen zijn ontworteld, maar spreken hier niet over gewonden.

In delen van Alabama en de gehele staat Georgia is de noodtoestand afgekondigd en worden inwoners opgeroepen „een veilig onderkomen op te zoeken”. In totaal zitten zo’n 200.000 huishoudens in de regio zonder stroom. De autoriteiten in Mississippi deelden een foto van een met de grond gelijk gemaakt huis. Ook daar werd een tornado gesignaleerd.