Voor u gevonden: Nooit meer in de file!

Overal overheen

Als je met deze monstertruck in de spiegel van een voorligger verschijnt, zul je waarschijnlijk snel vrij baan hebben. Is dat niet het geval, dan kunt je er zo overheen rijden. De GMC Sierra 1500 Classic is namelijk verhoofd, op een ander chassis gezet en staat op enorme banden. Die laatste zijn overigens, als wij ze zo eens bekijken, wel aan vervanging toe.

Dieselpower

Een monstertruck is niet compleet zonder een indrukwekkende motor. In het geval van deze GMC is het een 6,2 liter V8 dieselmotor. Compleet met sidepipes, voor wat extra uitlaatgeluid. Overigens zit er geen kenteken op, dus daar zul je nog even zelf achteraan moeten, maar als dat geregeld is heb je de ultieme truck om files mee te omzeilen.

Hij wordt vanaf vanmiddag geveild bij BVA Auctions. Het startbedrag staat op 7.500 euro.