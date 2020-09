Advocaten racisme-zaak na ophef officier Akwasi-deal: ’Eerlijk proces in het geding’

Het IJdock met het Paleis van Justitie en het Openbaar Ministerie. Ⓒ ANP

Amsterdam - Officier van justitie Jacobien Vreekamp, is door de parketleiding van het Openbaar Ministerie in Amsterdam van een anti-racismezaak gehaald, nadat bekend werd dat ze samen met de voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur van een regionaal discriminatiemeldpunt zat. Het OM bevestigt de berichtgeving, maar geeft aan het volste vertrouwen te houden in de in opspraak geraakte officier.