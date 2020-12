’Autofabrikanten verkopen data bestuurder voor prikkie door aan derden’

Beeld ter illustratie. Ⓒ Unsplash

Amsterdam - 25 gigabyte per uur. Dat is de hoeveelheid data die een auto verzamelt via de sensoren en informatica software in het dashboard. Autofabrikanten verkopen die verzamelde data vervolgens voor zo’n 2 euro per maand door aan derden. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Pointer.