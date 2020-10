Liane den Haan nieuwe lijsttrekker 50Plus

Den Haan vertelde in haar overwinningstoespraak dat ze voor een ’enorme opgave staat’. „Maar ik heb er erg veel zin in.”

Er hadden zich zes kandidaten aangemeld. De strijd ging onder meer tussen de huidige fractieleider Van Brenk, ANBO-directeur Den Haan en vicefractievoorzitter Sazias. Leden van de partij konden zaterdagmiddag via internet stemmen, nadat kandidaten zich met korte filmpjes presenteerden.

De aanloop naar de stemming was tumultueus, zoals het recent wel vaker onrustig was bij de ouderenpartij. Kandidaat en huidig fractieleider Van Brenk was niet te spreken over de aanloop naar de stemming, omdat het hoofdbestuur Den Haan had aanbevolen en lijsttrekkersdebatten verbood. Zij gaf eerder aan na de verkiezingen te stoppen als ze niet de nieuwe lijsttrekker zou worden.

Vicefractievoorzitter Sazias had het op gelekte beelden zelfs over ’een strijd die de partij splijt’. Sazias trok zich terug en stemde op Den Haan. Dat werd donderdag al duidelijk op gelekte beelden, in handen van De Telegraaf.

50Plus hoopt richting de Tweede Kamerverkiezingen de draad weer op te pakken, na het geruchtmakende vertrek van Henk Krol, partijvoorzitter Geert Dales en de rest van het bestuur. Maar de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker zorgde dat het gekrakeel weer de kop opsteekt.

Opiniepeiler De Hond presenteerde kort voor de stemming harde conclusies over 50Plus. „Door de gebeurtenissen in april is 50Plus een behoorlijk deel van zijn potentieel verloren”, zei De Hond. „De potentie van de partij is duidelijk gedaald.”

De ouderenpartij wordt al jaren verscheurd door ruzies. De afgelopen maanden kwamen de conflicten tot een climax door het vertrek van fractievoorzitter Krol en partijvoorzitter Dales en zijn medebestuurders. De fractie in de Tweede Kamer had het vertrouwen opgezegd in Dales. Sazias schaarde zich toen juist achter Van Brenk. Alleen Krol bleef Dales destijds steunen. Krol splitste zich af, Dales verliet de politiek.

Hun vertrek lijkt in ieder geval voorlopig geen einde te hebben gemaakt aan een inmiddels bekende partijtraditie: veel onderling gekibbel.