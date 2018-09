Tegenvaller door dure zorgpolis

Hoe groot de tegenvaller zal zijn, maakt het kabinet in het voorjaar bekend. Dat geldt ook voor de gevolgen van de sterk gestegen zorgpremies voor de koopkracht.

De hogere premies voor de zorgverzekering raken niet alleen verzekerden in de portemonnee, maar ook het Rijk. De overheid moet namelijk meer zorgtoeslag geven aan mensen met een krappe beurs.

Minister Schippers schatte in september nog in dat de zorgpremie voor volgend jaar beperkt zou stijgen. De VVD-bewindsvrouw ging uit van zo’n 3,5 procent. Haar ministerie heeft – nu alle zorgverzekeraars hun premies bekend hebben gemaakt – berekend wat de gemiddelde stijging is.

En dat is, zoals verwacht, een domper. Door de bank genomen moet men 7,5 procent meer gaan betalen.

Volgens de cijferaars van het departement komt de gemiddelde premie voor volgend jaar uit op 1290 euro per jaar, oftewel 107 euro per maand. In dat bedrag zijn ook premies meegenomen van mensen die bijvoorbeeld via hun werk collectiviteitskorting krijgen. Voor 2016 lag de gemiddelde maandpremie op nog geen 100 euro. Als de gemiddelde premie stijgt, dan moeten mensen met een laag inkomen daar voor gecompenseerd worden, zo luiden de spelregels. Volgens het ministerie worden zij ’volledig gecompenseerd’.

Een alleenstaande met minimumloon krijgt volgend jaar 1066 euro zorgtoeslag, is becijferd. Dat is zo’n 50 euro meer dan met Prinsjesdag werd berekend, wordt gemeld. Een alleenstaande op minimumniveau heeft in 2017 nog altijd lagere zorglasten dan in 2005, toen het ziekenfonds nog bestond, stelt het ministerie.

Volgens het departement kunnen mensen voor 2017 voor de basisverzekering uit 58 polissen kiezen, drie minder dan vorig jaar. De duurste is 122 euro, de goedkoopste 92 euro. Dat is zonder collectiviteitskorting.