Nederland ontbreekt in lobby voor kernenergie: ergernis onder Kamerleden

Frankrijk heeft deze week samen met negen andere EU-lidstaten een brandbrief geschreven aan de Europese Commissie met de oproep om kernenergie op te nemen in de zogeheten taxonomie. Nucleaire stroom krijgt hiermee een klimaatlabel om in aanmerking te komen voor groene financiering.

Brussel heeft een besluit hierover als een hete aardappel doorgeschoven naar dit najaar. Landen als Oostenrijk, Luxemburg en Duitsland liggen dwars. De voorstanders zetten nu alles op alles om aan te tonen dat kernenergie noodzaak is voor het halen van de klimaatdoelen.

De ministers uit tien lidstaten wijzen in hun brief op de huidige energiecrisis, de toekomstige behoefte aan meer elektriciteit voor productie van waterstof en de noodzaak voor een schoon alternatief als wind en zon ons in de steek laten.

Prijsschommelingen

„Kernenergie beschermt Europese consumenten tegen prijsschommelingen”, zo valt te lezen in de brief. „Het is bovendien een koolstofarme energie die beschikbaar is en een grote hoeveelheid concurrerende elektriciteit kan produceren zonder onze afhankelijkheid van leveringen uit derde landen te vergroten.”

Opvallende afwezige onder de brief: demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (Klimaat). Nederland heeft weliswaar de deur op een kier gezet, maar de boodschap van een meerderheid van de Tweede Kamer is duidelijk: Nederland moet samen met Frankrijk en andere lidstaten optrekken om kernenergie onderdeel van de taxonomie te laten zijn. Ook demissionair premier Rutte trapte deze week al op de rem. Hij zei dat er in het huidige kabinet ’verschillend over wordt gedacht’.

Verbazing

„Ik ben teleurgesteld dat Nederland hier niet bij staat”, reageert VVD-Kamerlid Silvio Erkens. „Volgens mij is de Kamer duidelijk geweest.” CDA-Kamerlid Henri Bontenbal wil uitleg: „Het verbaast me. Ik ben benieuwd waarom de regering deze brief niet ondertekend heeft.”

Het niet toevoegen van kernenergie aan de taxonomie heeft gevolgen voor een politiek breed gedeelde wens om in de toekomst meer nucleaire stroom op te wekken, waarschuwt JA21-Kamerlid en voormalig Europarlementariër Derk Jan Eppink. „Het is anders zeer onaantrekkelijk voor investeerders om de schouders onder kernenergie te zetten. Kennelijk wil het kabinet Nederland tot de laatste vierkante meter vol zetten met windturbines en zonneweides.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als excuus dat het vanwege de demissionaire status van het kabinet „nu niet het moment is om op deze wijze een politiek statement te maken over één technologie”, zegt staatssecretaris Yeşilgöz (Klimaat).

Dat terwijl de Tweede Kamer het kabinet juist op pad stuurde om voorop te lopen. Yeşilgöz zegt ’in de kern’ de oproep wel te steunen. „Het kabinet is voorstander van een techniekneutrale aanpak waarbij we kernenergie of andere technieken niet op voorhand uitsluiten binnen de taxonomie. Er lopen diverse contacten met Frankrijk en andere lidstaten om hier samen in op te trekken.”