Herkenbosch wordt gefaseerd ontruimd om natuurbrand

Herkenbosch heeft ruim 4000 inwoners en ligt onder de rook van de brand die al sinds maandag woedt in het natuurgebied. Eerder dinsdagavond werden al twee zorginstellingen ontruimd.

„Aanleiding voor deze maatregel is de aanhoudende rook en de verwachting dat deze gedurende de nacht niet minder wordt”, zegt burgemeester Monique de Boer-Beerta van gemeente Roerdalen waar Herkenbosch onder valt. „Het gaat om een voorzorgsmaatregel om risico’s voor de volksgezondheid te vermijden. De rook bevat een hoge concentratie koolmonoxide.”

De Boer-Beerta roept inwoners op om rustig te blijven en vraagt mensen die zelf hun woning kunnen verlaten om weg te gaan. „Ik begrijp dat dit besluit voor onrust en emotie zorgt, maar we gaan ons uiterste best doen de evacuatie zo spoedig en zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.”

Dertig bewoners van zorginstelling Pergamijn en hun begeleiders worden opgevangen in Hotel Roermond. De negentig bewoners en hun begeleiders van zorginstelling Bosscherhof worden ondergebracht op verschillende plekken in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen. Bij de evacuatie wordt rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM in verband met corona, aldus de gemeente. Het Rode Kruis helpt de geëvacueerden in de opvanglocaties van de verschillende opvanglocaties.

Tank

Een Leopard II Tank is dinsdagavond begonnen met het maken van een zes meter brede brandgang in de bossen in Nationaal Park de Meinweg. Daarbij worden bomen en struiken omver en aan de kant geduwd. Achter de tank rijdt een bulldozer die het werk afmaakt en het nieuwe pad effent zodat brandweerauto’s eroverheen kunnen.

De brede, 400 meter lange brandgang moet het oprukkende vuur stoppen, dat inmiddels al meer dan 175 hectare bos en hei heeft verwoest in de Meinweg. Eigenlijk zouden twee tanks ingezet worden, maar voor zover bekend kon slechts een rupsvoertuig worden ingezet.

De brand brak maandag rond de middag uit en wordt sindsdien bestreden door Nederlandse, Belgische en Duitse brandweerkorpsen. Dinsdag werden de tweehonderd bewoners van de in de bossen gelegen woonwijk Reewoude geëvacueerd. Ook werden zeventig paarden uit manege Venhof weggehaald, omdat de vuurzee tot pal voor de rijstal is opgerukt. Ook werd camping het Elfenmeer ontruimd.