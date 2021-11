Hoogwerker valt en sleurt langsrijdende fietser mee in Uitgeest: ’Heel naar ongeluk’

Een vrachtwagen vervoerde deze maandagochtend een hoogwerker. Door nog onbekende redenen ging de aanhanger waarop de hoogwerker stond scharen, en schoot vervolgens los van de vrachtwagen, aldus een politiewoordvoerder.

De aanhanger gleed van de weg af en raakte een fietser die langsreed. De hoogwerker en de fietser vielen naar beneden van een talud en kwamen meters verder tot stilstand. De traumahelikopter rukte uit, net als de brandweer en meerdere ambulances. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe hij of zij er precies aan toe is.

„Het is een heel naar ongeluk”, zegt een politiewoordvoerder. „Het slachtoffer was echt op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment.”

Opgepakt

De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. „Dat gebeurt conform procedure en zegt nog niets over strafbaarheid. Hij is zich natuurlijk ook rotgeschrokken, en heeft een verklaring afgegeven op het bureau. We doen nu verder onderzoek.”