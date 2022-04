Verdachte misbruik jonge meisjes heeft geen zin om bij strafzaak te verschijnen, rechtbank laat man ophalen

Binnenland

Verdachte dubbele moord McDonald’s hoort of hij in de cel blijft

De 32-jarige man die verdacht wordt van de fatale schietpartij in een McDonald’s in Zwolle hoort woensdag of hij in de cel blijft. De man wordt voorgeleid bij de raadkamer van de rechtbank Zwolle, die beslist over het al dan niet verlengen van zijn voorarrest.