Vicepresident VS bezoekt overvol detentiekamp

Journalisten zeggen dat het stonk en snikheet was in het centrum in McAllen. De mannen, die illegaal de grens zouden zijn overgestoken, zaten samen in een ruimte die zo vol was dat niet iedereen tegelijk kon gaan liggen. Er stonden ook geen bedden.

Gedetineerden riepen naar verslaggevers dat ze al veertig dagen of langer vastzaten, honger hadden en hun tanden wilden poetsen. Het hoofd van het centrum beklemtoonde dat niemand langer dan 32 dagen heeft vastgezeten. Ook zouden de migranten iedere dag drie warme maaltijden krijgen en hun tanden mogen poetsen.

Pence zei naderhand niet op te kijken van de omstandigheden in het centrum. Hij zei dat het systeem duidelijk overbelast is en dat het Congres meer moet doen om de „crisis aan de grens” het hoofd te bieden.