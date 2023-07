Slaat Spanje straks ook rechtsaf?

En dat terwijl Pedro Sánchez in zijn verkiezingscampagne toch op aardig wat successen kon wijzen: de Spaanse economie groeit, volgens verwachting van de Spaanse Bank, dit jaar met 2,3 procent harder dan in de rest van de Eurozone. De inflatie daalde in juni bovendien ook nog eens tot 1,9 procent. Zijn regering zorgde voor meer vaste banen en ontspanning in de Catalaanse kwestie door gesprekken aan te gaan. Daarnaast kwam Sánchez met vrouwvriendelijke progressieve wetten op gebied van abortus, menstruatieverlof en gendergelijkheid.

En toch staat Sánchez niet op voorsprong in de polls. Want er zijn ook zaken die Spanjaarden hem nadragen. Zo blijven de huren maar stijgen, terwijl renteverhogingen het Spanjaarden steeds moeilijker maken om een hypotheek te krijgen. En ondanks de groei van de economie, zijn er veel Spanjaarden die het eind van de maand niet halen. Wat de linkse regering vooral ook opbreekt, is het debacle rond de wet van minister van Gelijkheid Irene Montero van coalitiepartner Podemos. Die had verkrachters harder aan moeten aanpakken. Maar door juridisch geblunder kwamen meer dan honderd zedendelinquenten juist vervroegd vrij.

Vlucht naar voren

Mocht Feijóo werkelijk winnen dan ligt een regering met steun van het extreemrechtse VOX voor de hand – zoals die nu al te zien is in verschillende regio’s na de lokale verkiezingen van mei. De vraag is of die trend nu doorzet naar landelijk, nadat Sánchez na zijn nederlaag in mei bij de lokale verkiezingen vriend en vijand verbaasde door meteen verkiezingen uit te schrijven. Met zijn vlucht naar voren hoopte hij Yolande Diaz – als Podemos-minister van Arbeidszaken populairder dan Sánchez zelf – aan te sporen met haar nieuwe beweging Sumar aan de verkiezingen deel te nemen om zo een nieuw, fris links blok te kunnen vormen. Daarnaast was het een wake-upcall voor kiezers die absoluut geen extreemrechts in de landelijke regering willen.

„Ik weet niet hoe ik een extreemrechtse regering van de Partido Popular en VOX zou moeten verdragen. Dan emigreer ik naar Portugal”, sombert Angels Rodriguez Torne tijdens een lunch met vriendinnen. Die knikken. ,,Ik zou eigenlijk heel graag op Sumar van Yolande Díaz stemmen. Maar ik denk dat ik met een voto util – nuttige stem – toch op Sánchez stem’, antwoordt vriendin Macarena.