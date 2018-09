Leipzig leeft

,,Leipzig is de bakermat van grote musici. Richard Wagner werd hier geboren en ging er naar de universiteit, Johann Sebastian Bach leefde er tot aan zijn dood, de Noorse componist Edvard Grieg studeerde hier en Felix Mendelssohn stichtte het Leipzig Conservatorium. Al deze wereldberoemde componisten lieten hun sporen na in de stad”, start Ute Poppitz haar verhaal.

Ritueel

Eigenlijk hebben we bij elke stedentrip die we maken eenzelfde 'ritueel'. Waar je ook naartoe reist, op de dag van aankomst wordt er doelloos in de rondte geslenterd in de buurt van het hotel. Ongeacht de afstand en de manier van vervoer; eenmaal op de plaats van bestemming ben je altijd een beetje verreisd. Een stevige maaltijd, lekker borreltje en een goede nachtrust zorgen ervoor dat je de volgende dag er fris en fruitig tegenaan kunt. Dan is het tijd om op avontuur te gaan. Natuurlijk doen we dat het liefst op eigen houtje, maar de expertise van een goede stadsgids kan een toevoeging zijn. De Nederlands sprekende Ute is er zo een. In twee uur tijd laat ze ons wat hoogtepunten zien.

Het Altes Rathaus op Marktplatz maakt indruk. Ute: „Het is een van de mooiste Duitse gebouwen uit de renaissance, vandaag de dag is er het Stadtgeschichtliches Museum gevestigd en behoort het tot de grootste cultuurhistorische musea van het land.” Schuin tegenover het Rathaus lonken de gezellig uitziende terrasjes. Deze vragen om nadere inspectie, maar dat bewaren we voor later op de dag. „'Der Brühl' is een van de oudste straten van de stad en droeg voor de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk bij tot het verwerven van de naam die de stad Leipzig kreeg als handelsmetropool. Tussen 1850 en 1930 werd er flink handel gedreven in bont. De straat werd in de oorlog grotendeels vernietigd. Tegenwoordig is 'Der Brühl' herontwikkeld en heeft de winkelstraat weer een historische uitstraling.” Neem er een kijkje in winkelcentrum 'Höfe am Brühl'. Je vindt er ruim honderd winkels, verspreid over drie verdiepingen.

Trendy boetiekjes

Je kunt sowieso leuk shoppen in Leipzig. Het centrum staat bol van de prachtige historische winkelpassages, speciale antiekwinkeltjes, trendy boetiekjes en moderne warenhuizen. Minstens zo leuk zijn de buitenwijken, maar daar komen we later op terug. Ute laat ons nog wat pareltjes uit de geschiedenis zien. We staan even stil bij de Nikolaikirche. „Een bijzonder exemplaar. Deze kerk was het centrale punt van de vreedzame revolutie met demonstraties in de DDR in de herfst van 1989, die de val van de Berlijnse Muur en de Duitse hereniging als gevolg had.” Even verderop, in de Goldschmidtstraße, staat het huis van de beroemde componist Felix Mendelssohn Bartholdy. „In dit voormalige woonhuis huisvest tegenwoordig dit museum dat geheel in het teken van deze meester staat.”

Op Augustusplatz nemen we afscheid van onze gids. Tijd om in de tegenwoordige tijd verder te gaan. Augustusplatz is trouwens nog wel even de moeite om op je gemak te bekijken. Loop het schitterende hoofdgebouw van de universiteit binnen, naar ontwerp van de Nederlandse architect Erick van Egeraat, en neem zeker een kijkje in het Opera Huis. Wanneer je met je rug naar het operagebouw staat, loop je via de linkerzijde richting het centraal station van Leipzig. Je weet niet wat je ziet. Het is één van de grootste eindstations van Europa en met de Hauptbahnhof-Promenaden eveneens één van de modernste shopping- en servicecentra in Duitsland.

Treinstation

We kunnen ons niet herinneren dat we ooit zo veel tijd hebben doorgebracht in een treinstation. Tenminste, niet op zo’n vermakelijke manier! Als we de Hauptbahnhof verlaten, hebben we geen voeten meer over. Gelukkig staan daar trams klaar die naar alle (uit)hoeken van de stad leiden.

Trek voor een bezoek aan Leipzig rustig drie of vier dagen uit, want het is meer dan de moeite waard om tenminste een keer alle trams te hebben gehad.

Reiswijzer

We vlogen een kleine anderhalf uur met Etihad Regional vanaf Amsterdam naar Leipzig/Halle Airport. De vlucht wordt dagelijks uitgevoerd. De prijzen voor een retourvlucht beginnen bij €199 inclusief belastingen en toeslagen (www.etihadregional.com).

Met de internationale trein Intercity Berlijn reist u vanaf Amsterdam Centraal met één overstap in Hannover naar Leipzig (www.nsinternational.nl).

De Duitse stad ligt op ongeveer 630 kilometer van onze hoofdstad. Met de auto bent u zo’n zes uur onderweg. Let op! Al meer dan vijftig steden in Duitsland hebben een milieuzone in de binnenstad ingevoerd, waaronder ook Leipzig. Zorg dus dat je in het bezit bent van de groene milieusticker. Wanneer je zonder sticker geparkeerd staat op de openbare wegen van Leipzig riskeer je een bekeuring van 40 euro. De milieusticker is in Nederland onder andere verkrijgbaar bij de ANWB, maar in Duitsland zijn de stickers goedkoper en verkrijgbaar bij verschillende autobedrijven.

We overnachtten in Pentahotel Leipzig (www.pentahotels.com/leipzig).

Kijk voor meer informatie over Leipzig eens op www.leipzig.travel en www.hidden-leipzig.com

Verborgen pareltjes

Noord: De uitkijktoren, ook wel 'Wobbly Tower' genoemd, in Rosental Park – Tram 4, uitstappen bij AM Muckenschlossen

Biergarten mit Ginkobaum – open van april t/m oktober vanaf 13:00 – Tram 12, uitstappen bij Gohliser Bahnhof

La Chocolaterie – open dinsdag t/m zaterdag – Tram 4, uitstappen bij Waldplatz

Oost: Lene Voigt Park – leuk om 's avonds te barbecueën – Tram 12 en 15, uitstappen Gutenbergplatz

Bergkirche zu Beucha – Neem zwemkleding mee voor een verfrissende duik – Pak de trein op centraal station naar Beucha

Zuid: UT Connewitz – films, concerten en theater – Tram 9, 10 en 11, uitstappen bij Connewitz, Kreuz

Sudplatz – hier begint en eindigt je avondje uit – Tram 10 en 11, uitstappen bij Sudplatz

West: Karl-Heine-Strasse – straatmarkt – Tram 3 en 14, uitstappen bij Felsenkeller

Spinnerei – werk-, woon- en ontmoetingsplaats voor kunstenaars. Een bezoek waard! – Tram 14, uitstappen S-Bf.Plagwitz

Lindenfels Westflugel – voor een extravagant avondje uit en een poppentheater… – Tram 14, uitstappen bij Karl-Heine/Merseburger Strasse

Zomer vol openluchtconcerten

Buiten het beroemde internationale klassieke muziekfestival Bachfest (vond onlangs plaats) om is de erfenis van Bach in Leipzig altijd en overal zichtbaar, onder andere in het Bach Museum en bij het Bachmonument bij de Thomaskirche. Op het plein bij deze prachtige kerk vinden in de maanden juli en augustus de zogenaamde Maandagconcerten plaats. Deze openluchtconcerten zijn gratis te bezoeken. en het muziekprogramma varieert van Bach tot Blues, met zowel nationale als internationale artiesten. De Maandagconcerten beginnen iedere maandag om 19.00 uur. Mocht het regenen, dan wordt het concert verplaatst naar de Thomaskerk.

Meer informatie: www.bachkonzerte.eu

Grootste rockfestival Oost-Duitsland

Ook rockliefhebbers komen in Leipzig aan hun trekken. In augustus (15 t/m 17) wordt in het merengebied even buiten de stad het populaire Highfield Festival gehouden. Dit festival is het grootste onafhankelijke rockfestival van Oost-Duitsland. Het hippe openluchtevenement vindt bij het water plaats en belooft een spectaculaire line-up, waar naar verwachting zo’n 20.000 feestgangers uit heel Europa op afkomen. Onder meer Placebo, Queens of the Stone Age en Macklemore & Ryan Lewis geven acte de présence.

Meer informatie: www.highfield.de

Water Festival

Mocht de zon zich veel laten zien, dan is het fijn afkoelen tijdens het Water Festival, dat eveneens van 15 t/m 17 augustus in Leipzig plaatsvindt. Met o.a. verschillende feesten en een heuse badeendenrace. Leipzig heeft overigens een geweldige gastronomische reputatie en bij 385 van de ongeveer 1100 restaurants en bars in Leipzig kun je deze zomer lekker lang buiten zitten… zo lang als je zelf wilt, want in Leipzig zijn er geen officiële sluitingstijden. Meer informatie: Wasserfest-leipzig.de

Vreedzame revolutie

Toen op 9 oktober 1989 meer dan 70.000 burgers op de Ring van Leipzig tegen het communistische regime protesteerden en hervormingen eisten, was het hek van de dam.

De veiligheidsdiensten stonden niet langer alleen meer tegenover een groepje door de imperialisten gesteunde raddraaiers, maar tegenover een groot deel van de bevolking. De geplande maatregelen om de demonstratie die maandag met geweld de kop in te slaan, werden daardoor onuitvoerbaar. Elk jaar op 9 oktober herdenken de inwoners van Leipzig en veel genodigden met een groot lichtfestijn deze voor de eenwording van Duitsland zo belangrijke dag. In 2009 hebben ter gelegenheid van het twintigjarige jubileum bijna 150.000 mensen aan een grote tocht door het centrum deelgenomen en Leipzig in een zee van licht omgetoverd. Ook in 2014, als de vijfentwintigste verjaardag van het protest wordt gevierd, zullen in Leipzig weer een groot volksfeest en veel andere evenementen worden georganiseerd.

Bespaartip

Je kunt Leipzig het best per tram ontdekken. Voordelig reizen? Schaf een Leipzigcard aan. Met de kaart maak je gratis gebruik van de trams en bussen in de stad en ontvang je bij veel musea korting op de entreeprijs. EendaagseLeipzigcard €8,90. Driedaagse kaart €18,50. Verkrijgbaar bij de VVV kantoren, veel hotels en touroperators in Leipzig.

Volg de muziek

Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg, Felix Mendelssohn. Al deze wereldberoemde componisten lieten hun sporen na in de stad. Notenspur Leipzig stelde twee wandelroutes samen van ruim vijf kilometer, die je langs alle bekende plekken leidt die iets met de klassieke grootmeesters van doen hebben. De punten zijn herkenbaar door de roestvrijstalen indicaties op de grond. Voor liefhebbers van de fiets is er een langere route van 36 kilometer uitgestippeld. Door één van de tochten te volgen, krijg je een fantastisch overzicht van het grootse muzikale verleden van deze stad!