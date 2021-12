Zeldzame grote trap gespot bij Workum

De vogel is geringd en gezenderd, waardoor duidelijk is geworden dat de vogel uit een broedproject in de regio Brandenburg uit Duitsland komt.

Halverwege de jaren negentig was het aantal van de grote trap in Duitsland gedaald tot 57 exemplaren, waarna een beschermingsproject is opgezet en broedgebieden afgerasterd worden. De eieren uit nesten buiten de beschermde plekken worden uit de nesten gehaald en in broedmachines uitgebroed, waarna de jongen, als ze groot genoeg zijn, weer worden losgelaten.

De populatie is inmiddels gegroeid tot rond de 300 exemplaren in het wild. De vogel op de foto is in 2021 geboren en is in de winter naar Nederland getrokken.