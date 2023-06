Verplaatsbare flitspaal voor het eerst langs snelweg, gebruikers A1 moeten oppassen

Het is voor het eerst dat een flexflitser wordt ingezet op een snelweg, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Op de A1 ter hoogte van Apeldoorn wordt aan de weg gewerkt. „De flitspaal wordt ingezet om de veiligheid van wegwerkers te vergroten”, aldus het OM.

„Vanwege de werkzaamheden is er op dit deel van de A1 tijdelijk geen vluchtstrook. Daarom is de snelheidslimiet verlaagd naar 90 km per uur, zolang de werkzaamheden duren. Er zijn tekstborden geplaatst om automobilisten te informeren over de handhaving. De flexflitser rouleert op het traject tussen Apeldoorn en Twello, waar tot 2025 een verbreding van twee naar vier rijstroken wordt verwezenlijkt”, stelt het OM.

Donderdag 29 juni 2023 wordt de flexflitser geplaatst nabij de oprit vanuit Voorst in de richting van Deventer, ter hoogte van hectometerpaal 89,5.