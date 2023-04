Premium Het beste van De Telegraaf

Ook elders in de buurt ruit ingeslagen Dennis betrapt inbreker op heterdaad: 'Die komt hier voorlopig niet meer terug'

Door Mike Deutekom

BREEZAND - Er is een inbreker vrijdag niet lekker wakker geworden. De man koos vrijdagnacht rond één uur het verkeerde huis uit om in te breken. Bewoner Dennis Terpsma betrapte hem daarbij op heterdaad. En liet de inbreker niet zonder slag of stoot vertrekken.