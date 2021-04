Zaterdag zon en stapelwolken: het blijft droog

Op de Waddeneilanden en in het westen van Zeeland is het ’s morgens volgens het weerstation 5 graden. In het zuidoosten komt wat bewolking voor en is het slechts 1-2 graden. „Richting het einde van de ochtend ontstaan op steeds meer plaatsen stapelwolken. Er waait een matige noordenwind.”

Ook in het noordwesten kan wat hoge bewolking voorkomen, maar daar schijnt de zon dan doorheen. Het blijft overal droog, is de verwachting.

De maximumtemperatuur varieert van 9 graden op de Wadden tot 13 graden in het oosten van Brabant. In Rotterdam, Amsterdam en Groningen wordt het circa 11 graden; dat is vrij koud voor half april.

Zaterdagavond is het wisselend bewolkt. Later vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. „Vooral boven het westen van het land is ook hoge bewolking aanwezig. Op veel plaatsen zakt het kwik naar 0-2 graden. Vlak aan zee blijft de temperatuur iets hoger. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan”, aldus Weeronline.

Buien

Zondag is het opnieuw wisselend bewolkt, maar wel regelmatig met ruimte voor de zon. In de loop van de middag maakt het oosten kans op een enkele bui. In de avond kan op meer plaatsen in het oosten, midden en zuiden van het land een beetje regen vallen. De nacht verloopt beduidend minder koud dan voorgaande nachten met minima rond 5 graden.