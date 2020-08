Veel schade na grote brand in bedrijfsgebouw Tilburg

De ruimtes van vermoedelijk twee of drie bedrijven in het gebouw aan de Kapitein Rondairestraat zijn zwaar beschadigd. Die eromheen hebben water- en rookschade opgelopen. De brand was om 03.30 uur onder controle, maar het nablussen gaat nog steeds door. Niemand is gewond geraakt.

De brand, die rond 19.45 uur uitbrak, was lastig te bestrijden. Onder meer zijn enkele hoogwerkers ingezet. Korpsen uit de omgeving stuurden ook voertuigen.