Rusland-reis Kamer op losse schroeven na weigering Sjoerdsma

Sjoerdsma, die zich net als veel andere Kamerleden kritisch heeft uitgelaten over het bewind in Moskou, mag Rusland niet in nu het land hem op de sanctielijst heeft gezet. Sjoerdsma heeft zich ook sterk gemaakt voor een Europees sanctieregime tegen mensenrechtenschenders, wetgeving die is ontleend aan het gevecht van de Russische accountant Magnitsky, die stierf in een Moskouse cel.

De D66’er zegt zich niet te laten intimideren. „Als de Russische regering denkt dat ik vanwege deze druk mijn kritiek op bijvoorbeeld MH17 en mensenrechtenschendingen inslik, dan komen ze van een koude kermis thuis.”

Kamerleden van de buitenlandcommissie wilden volgende maand een bezoek brengen aan Rusland, waar onder meer een bezoek aan de Doema, het Russische parlement, gepland stond. Het lijkt erop dat de reis niet doorgaat. De VVD en de ChristenUnie hebben al aangekondigd niet mee te willen.

Soortgelijke gevallen

Vandaag vergadert het reisgezelschap over de kwestie. Commissievoorzitter Dijkstra kan zich ’goed voorstellen’ dat de reis niet doorgaat. „Dat is in soortgelijke gevallen in het verleden ook het beleid geweest.” Toen tijdens de vorige kabinetsperiode PvdA’er Servaes en Kamerlid Bontes door Rusland werden geweigerd, ging de reis ook niet door. Toen PVV-Kamerlid De Roon Egypte niet in mocht, liet de gehele Kamer verstek gaan.

Minister Blok keurt het handelen van Rusland af. „Ik vind het onjuist dat Tweede Kamerlid Sjoerdsma als onderdeel van een bezoek van de vaste Kamercommissie de toegang tot Rusland is geweigerd. Het is belangrijk dat Nederlandse volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hebben zich te informeren over de situatie in Rusland en in gesprek te gaan met hun Russische collega’s.”