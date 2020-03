Nederlandse Siem spoorloos in Georgië

Vriend Rik keerde na een tussenstop bij de McDonalds terug in het hostel, maar van Siem werd niets meer vernomen.

Broer Sjeel Wigger vreest het ergste. Hij vertelt aan het AD dat Siem niet meer reageert op WhatsApp-berichten. „Het is een lijdensweg. Afwachten. Je weet niet wat je moet doen. Je wilt van alles, maar je kunt weinig. We weten niets, we kunnen niets uitsluiten.” De familie dacht eerst nog dat hij onderweg andere mensen had ontmoet en ergens was blijven plakken.

Siem uit Manderveen en Rik waren een maand aan het backpacken in Georgië.

De moeder en vriendin van Siem zijn per vliegtuig naar het land afgereisd om mee te helpen zoeken. Rik vertelde al voor de Georgische televisie over de vermissing.

De politie komt pas in actie na 72 uur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de vermissing, zo laten ze aan De Telegraaf weten.

Een medewerkster van het Star Hostel zegt dat de twee vrienden zaterdag wat gingen drinken in de stad, maar dat een van hen niet terugkwam. „Heel Georgië is op dit moment naar hem op zoek”, vertelt de vrouw.

Facebookpost van de broer van de vermiste Siem: