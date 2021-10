Drama Noorwegen: ’Deense verdachte (37) was eerder in vizier politie’

De Deen zou al jaren in het dorp – in een populair skigebied op 68 kilometer ver van hoofdstad Oslo – wonen en in het verleden vaker contact hebben gehad met de geestelijke gezondheidsdienst en al eerder in het vizier van politie zijn geweest na signalen van radicalisatie. Hij is ook meerdere malen opgepakt. Het ziet er vooralsnog naar uit dat de man alleen handelde, liet Øyvind Aas, hoofd van de operationele eenheid van de politie in Kongsberg, weten.

„We hebben geen vermoeden dat er iemand anders bij betrokken was”, meldt Aas aan de Noorse omroep. Het motief van de man wordt nog onderzocht. Er is onder andere huiszoeking gedaan bij de man, die al bekend zou hebben. Donderdagochtend werd de huiszoeking voortgezet. „We gaan onderzoeken of er een terroristisch motief was.”

Op een persconferentie werd donderdagochtend bekendgemaakt dat vier van de vijf slachtoffers vrouw zijn en dat alle slachtoffers tussen de 50 en 70 jaar oud zijn.

Waarschuwingsschoten

De Deen, die in Noorwegen is geboren en een Noorse vader heeft, werd woensdagavond om 18.47 uur aangehouden. Voorafgaand aan de aanhouding was er eerst een confrontatie met de politie, waarna de man erin slaagde weg te komen. Nadat agenten hem later weer hadden aangetroffen, werden er waarschuwingsschoten gelost. Kort erop kon hij in de boeien worden geslagen. Behalve een pijl en boog gebruikte hij ook andere wapens, waaronder een mes, melden getuigen.

De verdachte schoot volgens die getuigen in eerste instantie met zijn wapen op een COOP-supermarkt in het westen van Kongsberg. Een politieagent buiten dienst raakte gewond toen hij met een pijl van zo’n zeventig centimeter lengte in zijn rug werd geschoten, zeggen meerdere mensen, van wie sommigen ook een pijl in een muur zagen steken.

De agent werd, samen met een ander slachtoffer dat in de winkel aanwezig was, ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden echter niet in levensgevaar zijn. Daarna vielen er nog meerdere slachtoffers, nadat de schutter in de richting van het centrum was getrokken. Het zou zo’n half uur hebben geduurd sinds het begin van de aanval voordat hij werd gearresteerd.

’Blauw licht’

Getuige Sarkis Younan, die naast de COOP woont, vertelde lokale media naar de Netflix-serie Squid game te kijken en had eerst niets door. „Ik hoorde plotseling sirenes en zag blauw licht, maar dacht dat het in de tv-serie was die ik keek. Plots hoorde ik de politie schreeuwen: ’Laat je wapen vallen!’”

De 24-jarige student zei dat agenten de winkel binnengingen, terwijl andere gewapende agenten de bewoners waarschuwden om binnen te blijven. De ernst was al heel snel duidelijk. Getuigen zagen levenloze mensen, hoorden hevig gehuil en geschreeuw en zagen mensen op straat rennen voor hun leven.

Er kwamen zeker acht ambulances en drie traumahelikopters ter plaatse. Het Universitair Ziekenhuis van Oslo werd stand-by gezet om slachtoffers te ontvangen en er werd een crisisteam samengesteld. De lokale kerk heeft zijn deuren geopend voor mensen die steun zoeken.

’Gruwelijk incident’

Burgemeester Kari Anne Sand sprak op TV2 van een ’gruwelijk incident’. „Het is een tragedie, woorden schieten tekort. Nu moeten we proberen zo goed mogelijk voor de inwoners te zorgen.” Waarnemend premier van Noorwegen Erna Solberg noemde de aanval ’schokkend’.

De politiedirectie droeg agenten in het hele land onmiddellijk op om vuurwapens te dragen, voor het geval er meer aanvallen zouden volgen, door andere schutters en op andere locaties in het land. Dat gebeurt vaker bij aanslagen met een terroristisch oogmerk.

De schutter werd vorig jaar aangehouden door politie nadat hij zijn familie met de dood had bedreigd. Er waren toen al zorgen omdat hij snel zou radicaliseren. Hij mocht uiteindelijk een half jaar niet op bezoek.

Volgens de uitspraak van de rechtbank van Kongsberg had de man een Colt-revolver op een bank laten liggen voordat hij het huis verliet dat hij bezocht. Eerder werd hij al, in 2012, veroordeeld voor diefstal en drugsgebruik. Hij brak ook in bij het Noorse Mijnmuseum door verschillende ruiten in te slaan.

De Deen heeft inmiddels een advocaat, die stelt dat zijn cliënt meewerkt met het onderzoek. „Hij geeft details over wat er is gebeurd”, zegt Fredrik Neumann tegen Noorse media. „Ik heb met hem gesproken en hij is ondervraagd.”