Actie bij ambassade Egypte voor journalisten

De journalisten zijn beschuldigd van samenzwering met terroristen in Egypte en veroordeeld tot celstraffen. „Harde bewijzen voor de beschuldigingen ontbreken en van een eerlijk proces is geen sprake geweest”, aldus de aanbieders van de brief. „Het veroordelen van de journalisten is een ernstige schending van het recht op een vrije pers, een grondrecht dat Egypte ook in internationale verdragen heeft onderschreven.”

De veroordeling van de journalisten, die jarenlange celstraffen kregen, leidde wereldwijd tot grote ophef. Netjes is bij verstek veroordeeld tot tien jaar cel voor het verspreiden van valse informatie en voor het bieden van een platform aan de verboden Moslimbroederschap. Zij is in Nederland.