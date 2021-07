Tot 7 jaar celstraf voor ’incassoterreur’ Twentse criminelen

De zwaarste straffen kregen de twee kopstukken van de bende, Dogan D. (32) uit Goor en Johan D. (54) uit Almelo. Tegen hen was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie tien jaar geëist. Ook de overige vier kwamen er met 1 tot 4,5 jaar cel met iets lagere straffen dan geëist vanaf.

Gijzeling

Eind april kwam de zaak aan het licht toen een slachtoffer zich na een nachtelijke gijzeling in het ziekenhuis in Almelo had laten behandelen, waarna de politie werd gealarmeerd. Het slachtoffer was door een van de vrouwen meegelokt naar een plek in een bos waar de mannen hem hadden overmeesterd en urenlang hadden gemarteld met onder meer messen, boksbeugels en een bijl. Ook werd hij in een nabijgelegen kanaal ondergedompeld. Hij hield er zwaar oogletsel aan over. Vervolgens wist de politie nog drie slachtoffers te achterhalen die aanvankelijk uit angst geen aangifte hadden durven doen. Alle slachtoffers waren ook actief in het criminele circuit.

Bij de behandeling van de zaak ontkenden de verdachten veelal actieve betrokkenheid bij de bedreigingen, afpersingen en martelingen. Zowel justitie als de rechters achten hun verklaringen in de meeste gevallen ongeloofwaardig. Daarbij baseren ze zich op een uitgebreide bewijslast: bloedsporen in woningen en auto’s, DNA-sporen op voorwerpen die bij de mishandelingen werden gebruikt, afgeluisterde telefoongesprekken, onderschepte berichten en peildata van auto’s. Ook wist justitie beslag te leggen op foto’s en video’s die tijdens en na de mishandelingen van de slachtoffers waren gemaakt en „als trofeeën” werden rondgestuurd, volgens de rechters niet alleen „als vermaak” maar ook om „potentiële slachtoffers angst in te boezemen.”