Hilariteit om ontknoping namenwedstrijd nieuwe zeesluis IJmuiden

Eerder dit jaar werden geïnteresseerden opgeroepen om namen in te sturen voor de zeesluis. Het leverde zo’n 5.000 reacties op, waaruit een selectiecommissie de in hun ogen meest overtuigende naam koos. Twitteraars spreken hun verbazing uit over de eenvoud van de gekozen naam en vragen zich af of daar een namenwedstrijd voor nodig was.

Op sociale media doken ook creatieve suggesties op als ’Irma Sluis’ (verwijzend naar de tolk tijdens de corona-persconferenties), 'Sluisje McSluisface' en 'De Sluizenmoeder'. Het kon de commissie niet bekoren: ze werden allemaal afgewezen. Om een sluis naar iemand te kunnen vernoemen, moet die persoon minstens tien jaar dood zijn, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.

De suggestie 'Sluisje McSluisface' komt voort uit een namenwedstrijd die de Britten ooit hielden voor een vliegdekschip. De Britse marine moest het enorme gevaarte vervolgens Boaty mcBoatface noemen.

Vijf keer

De naam ’Zeesluis IJmuiden’werd in totaal vijf keer ingezonden. De gelukkige inzenders krijgen een taart met de naam van de sluis. De eerste inzender mag bij de opening van de sluis zijn in 2022.

Jeroen Verwoort, wethouder van de gemeente Velsen, en Nienke Bagchus van Rijkswaterstaat maakten de naam dinsdag bekend. Zeesluis IJmuiden vervangt de sluis uit 1929 die te klein is geworden. Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.