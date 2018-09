"Het is de bedoeling dat zaterdagmorgen op 5 juli een enorme stoet vreemde vogels door ons park trekt op weg naar de grootste volière van Nederland", vertelt bioloog Raymond van der Meer. "Na de opening van SnavelRijk mogen deze bijzondere vogels als eerste kennismaken met onze nieuwe bewoners zoals de maraboes, pelikanen en gieren."In SnavelRijk kan iedereen tussen de grote vogels rondlopen in het enorme verblijf van 3000 vierkante meter. Kinderen die willen meehelpen bij de opening en verkleed als vreemde vogel gratis het park willen bezoeken, kunnen zich aanmelden via vreemdevogels@dierenparkamersfoort.nlBuiten het nieuwe vogelverblijf is er in DierenPark Amersfoort nog veel meer te doen. Zo kunnen kinderen tijdens een ontdekkingstocht insecten proeven of een maaltijd voor olifanten bereiden.

Adres: Barchman Wuytierslaan 224, Amersfoort. www.dierenparkamersfoort.nl