Timmermans: storm Poly door klimaatverandering

De vrouw kwam om het leven in Haarlem nadat een boom op haar auto viel. Timmermans opperde eerder om een speciale herdenkingsdag in het leven te roepen voor ’klimaatslachtoffers’.

De PvdA-prominent lanceerde woensdag voorstellen voor nieuwe Europese regels op het gebied van textielafval, bodemverontreiniging en voedselverspilling. Daarnaast wil de Nederlandse eurocommissaris juist regels versoepelen voor genetische modificatie van gewassen. Deze technieken kunnen helpen om planten weerbaar te maken tegen verandering van het klimaat en plagen.

Tegen nieuwe groene plannen uit Brussel bestaat steeds meer weerstand. De Franse president en Belgische premier riepen eerder op om de ’pauzeknop’ in te drukken. Brussel lijkt niet doof voor de weerstand. De voorgestelde bodemwet is ten opzichte van eerdere conceptwetten flink afgezwakt. VVD-Europarlementariër Jan Huitema denkt dat er link is met alle kritiek op de omstreden Natuurherstelwet. De liberaal juicht de versoepelingen toe: „Iedere bodem is anders. Het is dus cruciaal dat er genoeg ruimte is voor nationale en lokale invulling als het gaat om bodemmanagement.”