'Oranjesupporters, kijk uit in Salvador'

Het Nederlands elftal begon het WK in de voormalige hoofdstad van Brazilië met een wedstrijd tegen Spanje. De avond voor dat duel werden tientallen Nederlandse fans het slachtoffer van zakkenrollers en enkelen werden op nog brutere wijze beroofd in het centrum van de stad die bijna 3 miljoen inwoners telt.

Oranje keert zaterdag terug naar Salvador voor de confrontatie met Costa Rica. ,,Over het hele toernooi gezien zijn we tot nu toe erg tevreden hoe alles rondom de supporters gaat. Maar het blijft zaak alert te zijn, neem de adviezen ter harte. Loop niet alleen over straat in afgelegen gebieden en neem geen dure spullen mee'', aldus Rade.