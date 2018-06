Schoten gelost op Nieuwmarkt Amsterdam

Er vielen geen gewonden. De agent die achter de wagen reed, wist nog net op tijd van zijn scooter te springen en bleef ongedeerd. Zijn collega schoot op een van de wielen van het voertuig. De automobilist sloeg op de vlucht.

De auto werd teruggevonden in de Houtkopersdwarsstraat, niet ver van de Nieuwmarkt. De wagen is in beslag genomen. De bestuurder is spoorloos. Het onderzoek richt zich daarom op het vinden van de automobilist, aldus een woordvoerder. Een deel van de Nieuwmarkt werd afgesloten voor onderzoek.

De agenten waren bezig met een gerichte controle op voertuigen met het oog op voorkoming van high impact crimes (HIC), zoals overvallen, straatroven en woninginbraken.