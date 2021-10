Nieuwe studie over besmettelijkheid gevaccineerden: ’Slecht nieuws voor wie dacht dat we corona de wereld uit gingen helpen’

Daarover bericht Het Nieuwsblad. Zelfs als volledig gevaccineerden geen symptomen vertonen en niet ziek zijn, is de kans dat ze het coronavirus doorgeven aan huisgenoten 38 procent. Dat percentage daalt naar 25 procent wanneer iedereen binnen het huishouden gevaccineerd is, tonen de resultaten van de studie aan.

„De voortdurende overdracht die we zien toont aan hoe belangrijk het is om je toch te laten vaccineren, zeker tijdens de wintermaanden”, zegt professor Ajit Lalvani van het Imperial College Londen bij BBC. Want wie gevaccineerd is, kan dus nog steeds het virus doorgeven - en dus ook zelf besmet raken - maar de kans om ziek te worden ligt veel lager dan zonder vaccin.

„Het toont duidelijk aan dat de vaccinatie geen sluitende barrière vormt tegen overdracht. Dat is uiteraard vervelend en maakt dat het virus - zoals we al langer weten - zal blijven rondhangen en de mensen met een zwakkere immuniteit zal blijven treffen”, zegt Leroux-Roels. „Daarom blijven andere maatregelen zoals het mondmasker dragen en afstand houden cruciaal.”

Er is dus geen garantie dat je niet besmet zal worden als je met gevaccineerden samenwoont. Maar dat samenwonen speelt volgens de Vlaamse viroloog Steven Van Gucht een cruciale rol binnen deze studie. „Binnen huishoudens verspreidt het virus zich het makkelijkst. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat je dicht bij elkaar zit, maar ook met het feit dat je langdurig samen zit. Je slaapt, eet, zit op de bank met je partner. Als je kind ziek is, dan verzorg je dat kind van heel dichtbij. En dus is dit in feite een soort van worstcasescenario”, zegt hij. We moeten de percentages volgens Van Gucht bekijken als een bovenwaarde die veel lager ligt als we naar een restaurant of naar een evenement gaan.

Derde prik

Uit de studie blijkt ook dat de gevoeligheid voor besmetting al binnen een paar maanden na de tweede prik toeneemt. „Wie in aanmerking komt voor een derde prik zou die dus niet te lang na de tweede prik moeten krijgen”, klinkt het. Het Pfizer-vaccin zou zes maanden na de tweede prik nog 74 procent effectief zijn. Na de eerste maand is dat nog 88 procent. Voor AstraZeneca daalt de doeltreffendheid van 77 procent naar 67 procent na vijf maanden.

„Eigenlijk is dat nog steeds zeer hoog”, aldus Van Gucht. „Het is logisch dat het vermindert met de tijd omdat je lichaam die antistoffen reguleert. Elke dag kom je virussen en bacteriën tegen waar je antilichamen tegen produceert. Na een tijdje moeten die antilichamen zakken om plaats te maken voor nieuwe. Dat wil niet zeggen dat je immuniteit verdwijnt, want die informatie wordt opgeslagen in het geheugen van je lichaam. Als jouw lichaam opnieuw Covid detecteert, dan zal het dankzij het vaccin onmiddellijk nieuwe antistoffen aanmaken. Dat gebeurt niet als je niet gevaccineerd bent.”

Toch is die derde prik volgens vaccinoloog Geert Leroux-Roels geen overbodige luxe, ook niet voor de jongeren of jongvolwassenen: „We zien nu dat die boosterdosis die antistofspiegels nog eens de hoogte doen ingaan en de effecten van de tweede prik evenaren of zelfs daarboven komen en ook nog eens minder snel dalen. Daarom kan op termijn een derde prik voor iedereen zinvol zijn. Nu zeker voor diegenen met een zwakkere immuniteit en misschien volgend jaar ook voor jongeren.”