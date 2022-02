Ruzie om een meisje: man uit Meppel met mes en klauwhamer verminkt voor het leven

Binnenland

Slachtoffer dodelijke steekpartij Valkenswaard is 33-jarige vrouw

De vrouw die dinsdag om het leven kwam bij een geweldsincident in Valkenswaard is een 33-jarige Eindhovense, meldt de politie woensdag. Ze werd in een kamer in Valkenswaard, die ze met een 46-jarige man huurde, neergestoken.