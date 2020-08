’Advocatenkantoor Jan-Hein Kuijpers beschoten’

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een kogelinslag is aangetroffen. „Wij kregen een melding van een kantoorpand dat was beschoten op de Falckstraat. Wij zijn gaan kijken, het klopte en wij gaan ervanuit dat dit in de loop van de nacht is gedaan. Er loopt nu een onderzoek met diverse rechercheurs. De politie is nu vooral op zoek naar getuigen die meer over het incident kunnen vertellen”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse politie.

Bij het kantoor werkt onder meer advocaat Jan-Hein Kuijpers, een landelijk bekende strafrechtadvocaat. Kuijpers werkte voor onder anderen Willem Holleeder. In het Passage-proces vertegenwoordigde hij Mohammed ’Moppie’ R.