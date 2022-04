CBS: bevolking groeit harder dan voorspeld Migratie naar recordhoogte

Amsterdam - De bevolkingsgroei in Nederland gaat veel harder dan voorspeld. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er bijna 50.000 inwoners bij, waar dat in recordjaar 2019 minder dan de helft was. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat heeft becijferd dat de groei volledig voor rekening komt van migranten, deels uit Oekraïne.