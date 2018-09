Knallen in juli op de PS4 met Crimsonland

Het origineel kwam in 2003 uit op de pc en komt nu, meer dan tien jaar later, alsnog op spelcomputers uit. De game is een zogeheten 'dual joystick shooter' waarbij spelers met een analoge stick het personage kunnen bewegen en met de andere kunnen mikken.

Crimsonland bevat 30 wapens die in 60 missies gebruikt kunnen worden. Ook is er een overlevingsmodus.