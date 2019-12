Amerikaanse strand bezaaid met ’penisvissen’

Volgens natuurmagazine Bay Nature gaat het om de Urechis unicinctus, in de volksmond ook wel bekend als ’penisvissen.’ De rozige worm toont wel erg veel gelijkenissen met het mannelijk geslachtsdeel. De Mariene borstelwormen of lepelwormen verstoppen zich gewoonlijk het liefst diep in het zand, op een veilige afstand van de strandgangers.

Feest voor de zeemeeuw

Door recente stormen in de regio Californië werden hun schuilplaatsen echter blootgelegd. Eén groot feest voor de zeemeeuwen. Die zien de glibberige exemplaren als delicatesse en pikken er flink op los.

In Aziatische landen als Japan, Korea en China wagen mensen zich ook aan het dier en wordt de worm met regelmaat rauw geserveerd. Filmpjes van het glibberige gerecht op onder andere vismarkten zijn te vinden op videoplatform Youtube. Waarschuwing: alleen voor de sterke maag.