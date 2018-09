Arbeidsmarkt in evenwicht brengen

"Ik lees de sterke uitspraken van de nieuwe VNO-voorzitter Hans de Boer, zoals 'geen dubbeltje voor wie niet wil werken' en 'cao's moeten soberder' (Tel. 28/06). Veel verwijzingen naar uitkeringstrekkers die niets willen.

Ik ben 55 en heb een MBA van Kingston University in Londen. Door de slechte economische omstandigheden en omdat de banken mij niet wilden helpen met een lening om mijn bedrijf te redden zit ik nu in de bijstand.

Ik solliciteer al ruim anderhalf jaar, met gemiddeld vier sollicitaties per dag. Ik word constant afgewezen met de reden: 'U past niet in het profiel.' We weten allemaal dat dat mijn leeftijd is.

Ik krijg nu 880 euro per maand en dan roept de VVD er nog bij dat als je een bijstandsuitkering hebt, je niet op vakantie mag als je niet solliciteert. Ik heb er genoeg van dat uitkeringstrekkers zo worden weggezet.

De Boer, als vertegenwoordiger van de werkgevers, zou zich moeten inzetten om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan en zo een evenwichtige arbeidsmarkt te creëren. Als ik solliciteer bij PostNL en te horen krijg dat ik niet in het profiel pas, maar later met behoud van uitkering aan de slag kan bij PostNL, dan is er duidelijk iets mis.

Ik wil De Boer uitdagen om met mijn cv en met mijn leeftijd één maand lang te solliciteren. Ik wil graag zien hoe de resultaten zijn."

