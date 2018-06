Uitslag Stelling: Korte metten met jihadi's

Maar of zo'n draconische maatregel voldoende zoden aan de dijk zet? "Denk aan Koninginnedag in Apeldoorn, de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn, of die jongen op het Noorse eiland Utøya", sombert een respondent. "Ook zonder jihad is er maar één gek nodig!"

De antwoorden op de verschillende vragen van de Stelling verraden dat deze deelnemer niet de enige pessimist is. Een aanslag in Nederland is een kwestie van tijd, denkt maar liefst 88 procent van u.

Bijna twee derde denkt dat minister Opstelten (Veiligheid) het risico van een aanslag niet serieus genoeg neemt. Ruim de helft denkt dat de terreurdreiging niet afneemt als jihadi's het Nederlanderschap wordt afgenomen. En slechts een kwart denkt dat de onlinestrijd tegen de jihadisten nog gewonnen kan worden.

En dat terwijl de islamitische heilige oorlog nieuwe rekruten juist op sociale media als Twitter en Facebook werft. Jihadfilmpjes scheppen een beeld van kameraadschap en avontuur dat veel moslims aanspreekt, waarschuwen de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Reden om de telefoon en de internetverbinding van jihadstrijders te blokkeren, vinden veel deelnemers. De steun voor het plan van Opstelten om de online-activiteiten van jihadisten 'op alle mogelijke manieren te dwarsbomen' lijkt groot. Bijna twee derde van u denkt dat het verbieden van online jihadpropaganda effectiever is dan erover praten met moslims die er vatbaar voor lijken te zijn. Een grotere groep vindt dat het internet gecensureerd mag worden.

"De boel blokkeren, net als kinderpornosites", oppert iemand. "Bezoekers van jihadwebsites en -fora moeten actief opgespoord, geïdentificeerd en gevolgd worden", meent iemand anders. Een deelnemer geeft toe: "Als je op Facebook naar de reacties op bepaalde dingen kijkt, dan word je gewoon bang."

Tegenpropaganda

Een minderheid denkt dat de harde weg niet de goede is. Een respondent pleit voor "krachtige counterpropaganda". "Tegenpropaganda maken op basis van goede dingen die in de Koran staan", is volgens een ander het beste middel tegen de terreurdreiging.

"Gewoon op internet laten zien wat voor ellende die oorlog veroorzaakt, en discussie", voegt iemand anders daaraan toe. En weer een ander zegt: "Koranteksten moet je met Koranteksten bestrijden."

Een grote meerderheid denkt dat dat niet genoeg is. "Stel het sympathiseren met terroristische organisaties strafbaar", oppert iemand. Een ander gaat nog verder: "Krijgsdienst in den vreemde was altijd reden om Nederlanderschap te verliezen. Dus nu ook. Het land uit met die lieden!" Weer een ander: "Hard met hard bestrijden."

Op de vraag wat de beste manier is om de terreurdreiging terug te dringen, moet een aantal deelnemers het antwoord schuldig blijven. "Ze zijn ongrijpbaar en onverbiddelijk", verzucht iemand. "Laat het rusten", zegt een ander. "Elke stap die Nederland onderneemt om de jihadisten dwars te zitten, zal ze dichter naar elkaar drijven."