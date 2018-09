De VOC in Thailand

De potige dame die onze boot bestuurt, kijkt nors. Maar als ze hoort waar we naartoe gaan, verschijnt er een glimlach op haar gezicht. „Aah, Baan Hollanda”, zegt ze vrolijk. „Very beautiful!” Veel toeristen maken de tocht naar de stad Ayutthaya vanuit het op 80 kilometer zuidelijker gelegen Bangkok over de Chao Phraya-rivier in een plezierboot of een mooie gerestaureerde houten rijstsloep. Wij namen in Ayutthaya een watertaxi om ons naar de voormalige handelspost van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) te brengen.

Precies zoals wij nu aanmeren, kwamen hier aan het begin van de zeventiende eeuw de eerste koopmannen uit Nederland aan. De avonturiers vestigden zich in 1608 op deze plek even buiten de oude stadsmuren. Met een tijdelijke onderbreking bleven ze er honderdvijftig jaar lang. Totdat in 1767 de Birmezen binnenvielen en Ayutthaya grotendeels verwoestten. Ook het VOC-dorp werd niet gespaard. Alleen de ruïnes van de funderingen zijn achtergebleven en in de afgelopen jaren blootgelegd.

Kleurig gebouw

Op deze plek is Baan Hollanda verrezen, een opvallend museum gebouwd in de stijl van de oude 'factorij' van de VOC ('baan' betekent huis of dorp in het Thais). Het kleurige gebouw met helderrode luiken komt al snel in zicht. Een Franse missionaris schreef in die tijd al dat dit bouwwerk aan de oever van de rivier „het meest elegante en grootse van al in het koninkrijk” was. Onder de Thai stond het bekend als 'teuk daeng': het rode huis.

Hier wanen we ons voor even in de tijd en het leven van de VOC'ers. Zij waren de belangrijkste westerse handelaren in het koninkrijk Siam, zoals Thailand destijds heette. In de nagebouwde factorij zien we wat zij in het land inkochten: tin, dierenhuiden en sappanhout om te verhandelen, rijst voor hun hoofdkwartier in Batavia en vele andere producten.

De Hollanders hoopten via Thailand een ingang te krijgen in China en een lucratieve handelsroute naar dat land op te zetten. Ze probeerden mee te reizen met de handelaren van Ayutthaya. Dat is er nooit van gekomen.

Handel van dierenhuiden

De VOC wist echter wel een monopolie in de handel van dierenhuiden te bemachtigen. Vooral in Japan was de vraag naar herten- en roggenhuiden groot. Die werden daar gebruikt als bekleding van schilden. Samen met tin uit Thailand verscheepten de VOC’ers deze waar naar het land en brachten zilver en koper terug. „De Hollanders bleken goed in het vinden van de 'gaten' in de markt. Ze verdienden een fortuin aan de handel met Japan”, vertelt de Thaise historica Bhawan Ruangsilp.

Baan Hollanda, een geschenk van Nederland aan Thailand, neemt ons mee vierhonderd jaar terug in de tijd. We zien onder meer hoe de hoogste VOC-functionaris, het ’opperhoofd’, erbij zat. Aan een houten bureau vol met boeken, waar onder meer handelsstrategieën werden uitgedacht. Aan de muur gedetailleerde kaarten van Ayutthaya in die tijd, gemaakt door de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilder Johannes Vingboons.

Teksten en beelden vertellen ons al rondlopend waarom de Nederlanders naar Siam kwamen, hoe ze er leefden en hoe de relaties met de Thai waren. Tijdens opgravingen op de plek van het dorp zijn bijzondere kunst- en gebruiksvoorwerpen gevonden.

VOC'ers 'stevige drinkers'

De VOC’ers brachten ook allerlei nieuwigheden naar Siam. Zo introduceerden ze er wijn. Ze stonden zelf bekend als stevige drinkers. Ook zouden ze stiekem in opium hebben gehandeld, wat niet mocht in het land. Toen de Thai erachter kwamen, kreeg de organisatie tijdelijk een handelsverbod opgelegd.

Op het hoogtepunt had het dorp bijna vijftienhonderd bewoners. „De aanwezigheid van zoveel mooie, exotische vrouwen was ook aantrekkelijk. Verschillende roodharige en blauwogige bewoners van de handelspost traden dan ook in het huwelijk met een Thaise.”

Een ouderwets ogende 'kijkdoos' op een statief projecteert een tekening van het oorspronkelijke dorp over de ruïnes als je erdoorheen kijkt. Het oude dorp komt tot leven in het museum. Je kunt je er zelfs verkleden als een Hollander uit die tijd.

Nog meer verborgen schatten?

Onder het genot van een kop koffie in het koele café proberen we ons voor te stellen hoe de Nederlanders het hier volhielden in een tijd dat er nog geen airconditioning bestond. En of er nog meer schatten verborgen liggen in de grond.

Baan Hollanda blijkt te kunnen rekenen op veel enthousiasme onder de Thai. „Ik kwam hier voor het eerst als bezoeker en vond het museum en de geschiedenis geweldig. En nu werk ik hier als vrijwilliger”, lacht Juthaporn Pansomboon. Ook Japanners, die hun eigen dorp hadden een eindje verderop, komen het graag bezichtigen.

Op de naastgelegen scheepswerf zijn timmermannen druk in de weer. Tientallen grote, traditionele Thaise schepen liggen hier voor onderhoud en reparatie. Zou er ergens nog een Thai met blauwe ogen rondlopen, grappen we, al rondstruinend in de voetsporen van de VOC…

Tempels bij nacht

Voor 100 Thaise bath (2,50 euro) kun je een tour maken langs de tempels als ze 's avonds zijn verlicht, of een boottocht tijdens zonsondergang om de belangrijkste tempels buiten de binnenstad te bewonderen.

Cruise

Met een traditionele Thaise rijstsloep kun je een tweedaagse cruise maken over de Chao Phraya-rivier van Bangkok naar Ayutthaya. Voor meer info: http://www.bangkok.com/river-cruise-tours/mekhalacruise.htm

Reiswijzer

KLM en China Airlines vliegen dagelijks vanaf Amsterdam naar Bangkok. Check voor alle aanbieders het internet. Vanuit daar kun je met verschillende bus- en taxiservices naar Ayutthaya reizen, dat op ongeveer een uur rijden ten noorden van Bangkok ligt. Kijk voor meer info op http://www.baanhollanda.org/nl/ of kijk op www.ayutthaya-history.com/Settlements_Dutch_BaanHolland.html. Op de wat meer officiële site van het met veel historie doorspekte dorp, www.ayutthaya.net, wordt overigens wel over de Japanse en Portugese nederzetting gerept, maar geen woord over Baan Hollanda…

Fietstour

Wie meer wil zien van Ayutthaya met zijn indrukwekkende eeuwenoude tempelruïnes, kan deze historische stad verkennen op de fiets. Recreational Bangkok Biking van de Nederlander André Breuer organiseert dagelijkse tours vanuit haar kantoor in Ayutthaya, waar de fietsen klaarstaan. Voor meer info: www.bangkokbiking.com