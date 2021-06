Hagenaar (23) rijdt twee mensen aan en laat slachtoffers achter

Zaterdag rond 22.30 uur fietste de 27-jarige vrouw op het fietspad van de Fruitweg en wilde de kruising met de Televisiestraat rechtdoor oversteken. De automobilist die vanuit die straat aankwam gaf haar geen voorrang en reed haar aan. Zonder te stoppen reed hij door. De vrouw liep letsel op aan haar hoofd.

Kort daarna bleek dat er een tweede slachtoffer was. De 22-jarige man was op de Televisiestraat aangereden. Hij lag op de rijbaan en was zwaar gewond geraakt. Hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

De automobilist werd rond 00.25 uur even verderop aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Hij zit nog vast voor verhoor.